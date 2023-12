Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine déplore la détérioration des liens entre Russie et l'Europe devant des ambassadeurs

Vladimir Poutine a regretté, lundi 4 décembre, la dégradation des relations diplomatiques entre Moscou et l'Occident, qui a suivi l'attaque russe contre l'Ukraine et l'instauration de sanctions contre Moscou. Une déclaration effectuée alors que le chef d'Etat russe recevait plusieurs nouveaux ambassadeurs européens au Kremlin.

Lors d'une cérémonie en l'honneur des ambassadeurs étrangers récemment nommés, il a accueilli, entre autres, les nouveaux représentants de l'Allemagne, de la Suède, du Royaume-Uni, de la Grèce et de la Slovénie. Avec le représentant suédois, Vladimir Poutine s'est désolé de "l'absence complète de contacts politiques" et d'une restriction "de la coopération économique" et des "liens culturels et humanitaires" entre la Russie et la Suède.

Vladimir Poutine, en recevant le nouvel ambassadeur britannique, alors que Londres est l'un des soutiens les plus actifs de Kiev contre Moscou, s'est borné à dire que l'état du dialogue entre la Russie et le Royaume-Uni était "connu de tous". Le président russe a constaté, auprès de la nouvelle ambassadrice de Slovénie, que le dialogue bilatéral entre Moscou et Ljubljana avait été "arrêté", en assurant que la Russie est "prête" à le relancer si la partie slovène le souhaitait.