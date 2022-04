Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine exige que les pays européens payent le gaz russe en rouble

Vladimir Poutine souhaite que les pays européens règlent en rouble leurs factures de gaz acheté à Moscou (Russie), à partir de vendredi 1er avril. La France et l'Allemagne ne cèdent pas à la pression.

Dès vendredi 1er avril, les Européens devront payer leur gaz en rouble, indique un décret signé par Vladimir Poutine. Moscou riposte ainsi face à l'Occident et soutient le cours de sa monnaie, fragilisée par les sanctions économiques. Pour l'Europe, c'est un nouveau casse-tête : 40% de son approvisionnement en gaz provient de Russie : 17% pour la France, 55% pour l'Allemagne. Les deux pays refusent de céder aux exigences russes. "Il peut y avoir une situation dans laquelle demain, pour des circonstances très particulières, il n'y aurait plus de gaz russe. C'est à nous de préparer ces scénarios", commente Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances.



À courte échéance, la France ne devrait pas manquer de gaz

Selon un expert, la fermeté face à la Russie est indispensable. "Accepter de payer en rouble, c'est une énorme défaite pour l'Union européenne. C'est accepter que les contrats soient plus risqués, parce qu'ils seraient indexés sur le rouble, qui est une monnaie beaucoup plus volatile que l'euro et le dollar", explique Nicolas Goldberg, expert énergie chez Colombus Consulting. À courte échéance, la France ne devrait pas manquer de gaz. Si les stocks ne sont pas remplis, certaines entreprises consommatrices d'énergie pourraient toutefois subir des coupures l'hiver prochain.