Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine brandit de nouveau la menace nucléaire en cas d'attaque aérienne "massive" sur le territoire russe

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré mercredi 25 septembre que la Russie étudierait la "possibilité" du recours à l'arme nucléaire en cas de "lancement massif" d'avions, missiles ou drones contre son territoire, au moment où Kiev tente de convaincre les Occidentaux d'autoriser l'utilisation des missiles à longue portée dans sa guerre contre l'armée russe.

"Nous envisagerons une telle possibilité si nous recevons des informations fiables sur le lancement massif de moyens d'attaque aérospatiaux et leur franchissement de la frontière de notre Etat. Je fais référence à l'aviation stratégique et tactique, aux missiles de croisière, aux drones, aux avions hypersoniques et autres appareils d'aviation", a-t-il dit lors d'une réunion du Conseil de sécurité russe.

Vladimir Poutine a aussi fait savoir que des changements avaient été proposés concernant la doctrine nucléaire de son pays. "Il est proposé de considérer l'agression de la Russie par un pays non nucléaire, mais avec la participation ou le soutien d'un pays nucléaire, comme une attaque conjointe contre la Fédération de Russie", a-t-il ajouté lors de cette réunion télévisée.

Des menaces déjà proférées après des propos d'Emmanuel Macron

Ce n'est pas la première fois depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022 que Vladimir Poutine agite la menace de l'arme atomique. En mars dernier, réagissant aux déclarations du président français Emmanuel Macron sur la possibilité d’envoyer des troupes européennes en Ukraine, l'autocrate russe avait durci le ton.

"En ce qui concerne les gouvernements qui disent qu’ils n’ont plus de ligne rouge avec la Russie, ils doivent savoir dans ce cas qu’en Russie, nous non plus, nous n’avons plus de ligne rouge avec eux", avait-il menacé. Le maître du Kremlin avait alors rappelé que la doctrine militaire prévoit d’utiliser l’arme nucléaire en cas de menace existentielle pour la Russie.