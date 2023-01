Guerre en Ukraine : Valéri Guerassimov nommé nouveau commandant de l'offensive russe dans le pays

La Russie vient de nommer un nouveau commandant de l'offensive en Ukraine, comme l'explique le journaliste Lionel Feuerstein, en direct de Moscou, jeudi 12 janvier. Il s'agit du deuxième général nommé en trois mois.

La Russie a nommé un nouveau commandant de l'offensive en Ukraine, Valéri Guerassimov, comme l'explique le journaliste Lionel Feuerstein, en direct de Moscou, jeudi 12 janvier : "Est-ce le signe d'un aveu de faiblesse ? En tout cas, il n'aura fallu que trois mois pour remplacer l'implacable Sergueï Sourovikine, surnommé le 'général Armageddon'. Pour le Kremlin, celui qui s'était forgé une sinistre réputation en Syrie était pourtant l'homme de la situation pour diriger les opérations en Ukraine."

"Le plus haut gradé de Russie"

Sergueï Sourovikine "est désormais rétrogradé comme adjoint du général Valéri Guerassimov", précise le journaliste. "À 67 ans, le chef d'état-major des armées, le plus haut gradé de Russie, devra faire mieux que son prédécesseur et reprendre du terrain avec des victoires significatives et rapides. Pour la première fois en six mois, avec la présence du groupe paramilitaire Wagner, les Russes sont en passe de conquérir la ville de Soledar", ajoute Lionel Feuerstein.