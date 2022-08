Guerre en Ukraine : une web radio et des chansons pour soutenir les soldats au combat

En pleine guerre en Ukraine, une radio s'est donné une mission : soutenir le moral des troupes. Elle s'appelle Radio Bayraktar, du nom d'un drône de combat turc qui s'est avéré être une arme redoutable face aux forces russes, et elle séduit un auditoire de plus en plus large.

Radio Bayraktar s'écoute sur internet et marche très bien chez les jeunes ukrainiens avides de musique. "On diffuse des chansons qui peuvent être écrites par des gens complètement inconnus. L'important, c'est que les chansons soient patriotiques et qu'elles parlent de la victoire de l'Ukraine", explique Oxsana Shavel, qui travaille pour le groupe TAVR Media, auquel appartient la radio.

Un hit pour se moquer de l'armée russe

La chanson Tchornobaïvka, par exemple, est devenue un hit. Écrite fin février, elle rend hommage à la petite ville d'Ukraine qui a donné son nom à la chanson, et qui est devenue l'un des symboles de la résistance.

Son auteur, Mischa (alias Jalsomino, son nom d'artiste), tourne en dérision l'armée russe, qui a dû battre en retraite à de nombreuses reprises : "Chaque fois que les Russes ramenaient des soldats, nous, les Ukrainiens, on les bombardait. Les Russes renvoyaient des soldats et on les bombardait à nouveau. Ils n'en tiraient pas les leçons. On les a déjà attaqués 25 fois à Tchornobaïvka. Mais ils reviennent toujours."

De parfait inconnu, Mischa est devenu une vedette en Ukraine. Aujourd'hui, tout le monde fredonne sa chanson qui se moque des Russes avec un humour décapant, comme les Ukrainiens en font preuve depuis le début du conflit :

"Je voulais que les gens rigolent pendant la guerre parce que s'ils restent tristes, ils peuvent sombrer dans la folie." Mischa à franceinfo

Avec son langage cru, Tchornobaïvka a fait plus de deux millions de vues sur YouTube. Un succès auquel Mischa ne s'attendait pas. Il a d'ores et déjà écrit son prochain titre. Il y sera question des dernières attaques menées par l'Ukraine contre des installations militaires russes en Crimée.