Guerre en Ukraine : une nouvelle attaque russe à Kiev

Dimanche 26 juin, Kiev, la capitale ukrainienne, a été de nouveau frappée par une offensive russe. Des immeubles ont été détruits et au moins une personne a perdu la vie.

Dans un quartier résidentiel de Kiev (Ukraine), une rangée d’immeubles a été partiellement détruite, dimanche 26 juin. Sous les décombres, un corps sans vie a été retrouvé et six autres habitants ont été sérieusement blessés. "C’était comme dans un film, nous avons couru. Il y a eu une explosion, toutes les fenêtres se sont brisées et nous avons eu à peine le temps de nous mettre à l’abri", confie une rescapée. Depuis le début de la guerre, c’est la troisième fois que ce quartier de la capitale ukrainienne est visé par des missiles russes.



Une offensive symbolique ?

Ce quartier abrite des usines d’armement, où sont fabriquées des roquettes de gros calibre. Le ministère de la Défense russe affirme qu’elle était la cible de ces frappes. L’attaque est intervenue le jour de l’ouverture du sommet du G7 en Allemagne. Un acte de provocation de la part des Russes d’après le maire de Kiev, l’ancien boxeur Vitali Klitschko, qui déplore une "attaque symbolique". La dernière offensive russe dans la capitale ukrainienne remontait au 5 juin.