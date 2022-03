Guerre en Ukraine : une majorité de réfugiés sont des femmes ou des enfants, des responsables d'ONG alertent sur les risques de trafic

Alors que plus de 2,5 millions de personnes ont fui l'Ukraine, dont majoritairement des femmes avec leurs enfants, leur vulnérabilité pourrait être exploitée par des trafiquants.

Les réfugiés ukrainiens affluent dans les pays frontaliers pour échapper à la guerre, aux bombes et aux chars russes. 2,5 millions de personnes ont fui l'Ukraine, avec une majorité de femmes et d'enfants. L'urgence de la situation les rend encore plus vulnérables pour des trafiquants. Les risques sont réels : prostitution, criminalité, travail forcé, prélèvement d'organes…

Batterie de portable et plaque d'immatriculation

"Ce matin, nous avons trouvé trois hommes, essayant d'avoir un groupe de femmes dans une camionnette. Je ne peux pas dire à 100% qu'ils essayaient de les recruter pour du trafic sexuel, mais quand nous avons commencé à leur parler, ils sont devenus nerveux, ils sont partis immédiatement", détaille un homme, ancien de la légion étrangère française. La police roumaine alerte et prodigue des conseils aux réfugiés, comme par exemple de veiller à garder la batterie du téléphone chargée, et de se souvenir de la plaque d'immatriculation de la voiture dans laquelle une personne entre.