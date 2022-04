Guerre en Ukraine : une héritière de Léon Tolstoï accueille des réfugiés ukrainiens

Dans sa bibliothèque, des livres et des objets évoquent son arrière-grand-père, Léon Tolstoï, l'un des plus grands écrivains russes. Mais en cette époque trouble, Marta Albertini est surtout fière de nous présenter Anastasia, une réfugiée ukrainienne qu'elle a accueillie chez elle avec sa mère, en Suisse. “On s’est mis autour de la table et j’ai regardé leurs yeux, ils étaient tellement tristes”, confie l’arrière-petite-fille de Léon Tolstoï.

"Votre vie ne sera plus jamais la même"

“Un matin, vous vous réveillez car votre aéroport a été bombardé pendant la nuit. Vous entendez cette explosion de très loin et très clairement. Ensuite, vous voyez le ciel rouge au loin mais vous savez que votre vie ne sera plus jamais la même”, raconte Anastasia. Une vie qu’elle espère reconstruire dans ce petit village des Alpes suisses avec des habitants qui ont décidé de faire cause commune avec l’Ukraine.