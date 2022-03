Guerre en Ukraine : 20 000 réfugiés ukrainiens sont arrivés en France

Ils sont chaque jour des milliers à fuir l’Ukraine pour une vie meilleure. Fuir à tout prix la guerre et les bombardements russes. Dans une ville frontalière polonaise, des Ukrainiens attendent leur train qui les emmèneras ailleurs en Europe. Comme Sveta, qui a dû abandonner sa vie étudiante pour être en sécurité : "Cette année je devais aller à l’université, mais je ne sais pas si je pourrais à cause de la situation. Je ne sais pas où je serai demain. Tous mes amis ont aussi dû quitter l’Ukraine à 16 ou 17 ans".

Un chaleureux accueil

Depuis le début de la guerre, plus de trois millions de réfugiés ont quitté l’Ukraine et environ 20 000 sont arrivés en France. Comme le vendredi 18 mars, dans un avion en direction de Nice avec 148 passagers à son bord. "La première chose à faire, c’est se remettre physiquement et psychologiquement. Le 13 mars j’ai appris que ma maison a été détruite. Je n’ai plus d’endroit où aller", explique une mère de famille. A la sortie de l’aéroport, des fleurs et des sourires accueillent les réfugiés.