Guerre en Ukraine : une frappe nocturne sur Lviv fait au moins sept morts

Après la frappe sanglante à Poltava, l'Ukraine a essuyé de nouveaux bombardements russes. Au moins sept personnes, dont trois enfants, ont été tuées dans une frappe contre Lviv dans la nuit de mardi 3 à mercredi 4 septembre, selon les autorités. Pour l'heure, le bureau du procureur général ukrainien fait état de quarante blessés, mais explique que ce bilan pourrait évoluer car "les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent".

Selon le procureur, "plusieurs bâtiments résidentiels dans la partie historique de la ville" ont été touchés, ainsi que des "institutions éducatives et médicales". Le président ukrainien a réagi mercredi matin dans la foulée, en dénonçant des "attaques terroristes russes" et en appelant une fois encore l'Occident à livrer plus de moyens militaires pour "mettre un terme à la terreur".

La Russie intensifie ses attaques

Moscou intensifie ses attaques sur son voisin depuis que Kiev a lancé le mois dernier une offensive sur la région russe de Koursk, prenant des centaines de kilomètres carrés, en faisant la plus grande avancée d'une armée étrangère sur le sol russe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Mardi, au moins 53 personnes ont perdu la vie et plus de 200 ont été blessées dans une frappe de missiles balistiques visant la ville de Poltava, selon le dernier bilan communiqué sur Telegram par le ministère de l'Intérieur ukrainien sur Telegram. Les missiles y ont visé un institut militaire et un hôpital voisin.