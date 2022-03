Guerre en Ukraine : une base militaire touchée par une frappe russe

Les troupes russes ont bombardé la base militaire ukrainienne de Yavor iv, située à moins de 25 kilomètres de la frontière avec la Pologne, dimanche 13 mars. Un bilan provisoire fait état de 35 morts et 134 blessés.

Les habitants de la ville de Novoyavorivsk (Ukraine) ont tout entendu depuis leur fenêtre. Des frappes russes ont touché la base militaire de Yavoriv, située à 20 kilomètres de la frontière avec la Pologne. Lors des dernières années, elle avait servi de terrain d'entraînement pour des troupes ukrainiennes encadrées par des Occidentaux.

Un bilan provisoire fait état de 35 morts et 134 blessés

De son côté, la Russie affirme avoir éliminé des combattants étrangers et détruit une importante quantité d'armes. L'hôpital prend en charge de nombreux blessés. Un bilan provisoire annonce qu'il y a eu 35 morts et 134 blessés lors de ces bombardements. Dans les rues de la ville, alors que l'alarme retentit, les trottoirs se vident, chacun part se mettre à l'abri. Il n'y a pas eu d'autres frappes dimanche après-midi mais désormais, l'ouest de l'Ukraine n'est plus une région épargnée par les frappes russes.