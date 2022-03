Guerre en Ukraine : un rescapé des camps de concentration nazis tué dans un bombardement à Kharkiv

Il avait survécu au camp de Buchenwald en 1943. Boris Romantschenko, un rescapé des camps de concentration nazis, a été tué dans le bombardement de l'immeuble où il vivait à Kharkiv (Ukraine), a annoncé la Fondation allemande des Mémoriaux de Buchenwald et Mittelbau-Dora, lundi 21 mars.

>> Guerre en Ukraine : suivez les dernières infos dans notre direct

"Une frappe a touché l'immeuble de plusieurs étages dans lequel il vivait. Son appartement a brûlé", décrit dans un communiqué la Fondation, qui fait part de son "horreur" et "pleure la perte d'un ami proche".

Boris Romantschenko survived the concentration camps #Buchenwald, #Peenemünde, #Dora and #BergenBelsen. Now he has been killed by a bullet that hit his house in #Charkiv, #Ukraine. He was 96 years old. We are stunned. pic.twitter.com/ZZIK2OdbAu