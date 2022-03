Guerre en Ukraine : un ralentissement des forces russes ?

Kiev est en alerte quasi-permanente. L’hypothèse d’une attaque terrestre russe plane sur la capitale, mercredi 2 mars. Pour les habitants, des heures difficiles à venir se profilent. "On a passé la nuit dans les abris. (...) C’est un stress inimaginable, irréel", rapporte un ressortissant français.



"Ils font face à une résistance plus importante que prévue"

Pour le moment, l’offensive sur Kiev n’a pas commencé. Les troupes russes et leurs blindés sont toujours en attente au nord de la capitale. "Ils font face à une résistance plus importante que prévue. Ils ont aussi des problèmes d’approvisionnement. (...) Les colonnes sont littéralement à court d’essence et elles commencent maintenant à manquer de nourriture pour leurs troupes", déclare le secrétariat américain à la Défense. Malgré cela, l’armée russe continue son offensive et a bombardé des immeubles, notamment à Irpin. Même scénario à Kiev où la tour de la télévision a été détruite causant la mort de cinq civils.