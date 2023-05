Guerre en Ukraine : un groupe de "sabotage" signalé côté russe, selon les autorités locales

La Russie "prend les mesures nécessaires pour éliminer l'ennemi", a déclaré le gouverneur de la région de Belgorod. Un peu plus tôt, une incursion avait été revendiquée par une unité composée de Russes combattant aux côtés de Kiev.

Situation confuse à la frontière. Le gouverneur de la région russe de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a annoncé qu'un "groupe de sabotage et de reconnaissance des forces armées ukrainiennes [était] entré sur le territoire du district de Graïvoron", voisin de l'Ukraine. Les forces russes "prennent les mesures nécessaires pour éliminer l'ennemi", a-t-il ajouté, lundi 22 mai, sans livrer de détails supplémentaires sur le nombre et le profil de ces combattants entrés en Russie.

Un peu plus tôt, un groupe nommé "légion Liberté de la Russie" avait annoncé la libération complète du village de Kozinka, situé sur la frontière, et ajouté que des "détachement avancés" étaient entrés dans le village de Grayvoron, deux kilomètres plus loin. Dans la matinée, ce groupe d'opposition russe, créé au printemps 2022, avait déjà lancé un appel pour annoncer son "retour à la maison", afin de "mettre fin à la dictature du Kremlin" . Un homme s'exprimait face à la caméra, une arme à la main, en demandant aux habitants des régions frontalières de rester chez eux, de ne pas résister et de ne pas avoir peur.

Des combattants de la légion "Liberté de la Russie", dans un appel lancé sur les réseaux sociaux, le 22 mai 2023. (LIBERTE DE LA RUSSIE / TELEGRAM)

Sur son site, ce groupe se présente comme une unité de Russes officiellement reconnue par les forces armées ukrainiennes . Il reprend le drapeau bleu et blanc, de l'opposition, en lieu et place du drapeau officiel tricolore russe.

La "légion Liberté de la Russie" a revendiqué son incursion aux côtés du "Corps des volontaires russes" (RDK). Ce dernier, dans la matinée, avait diffusé des images de trois missions d'infiltration supposées, dont une dans un village de la région. Des images de véhicules blindés, tournées prétendument à la frontière russe, sont également apparues sur les réseaux sociaux, mais il est impossible d'en établir l'authencité à ce stade.

La légion "Liberté de Russie" et le "Corps des volontaires russes" mènent une opération sur le territoire de la région russe de Belgorod afin de créer un "cordon de sécurité" et de protéger les civils ukrainiens, a déclaré Andriï Yousov, porte-parole du renseignement militaire ukrainien, dans un commentaire au média Suspilne (en ukrainien). Aucun combattant ukrainien ne participe à la mission, précise-t-il.

Vladimir Poutine a été informé de l'incursion d'un "groupe de sabotage" dans la région de Belgorod, a commenté pour sa part Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin. Le but d'une telle initiative, selon lui, "est de détourner l'attention d'Artemovsk [nom russe de Bakhmout]" et "de minimiser sa perte par la partie ukrainienne".