Guerre en Ukraine : un garçon de 11 ans a traversé l'Ukraine seul jusqu'en Slovaquie

C. Gillard, S. Ripaud

Avec son passeport, un sac à dos et un sac en plastique pour seuls bagages, un enfant âgé de 11 ans aurait parcouru plus de 1 500 kilomètres pour arriver jusqu'en Slovaquie.

Au milieu du flot de réfugiés, un enfant de 11 ans a traversé seul, dans un train, tout le pays avec son passeport et des numéros de téléphone inscrits dans sa main. Sa mère a dû rester dans sa ville d'origine pour s'occuper de sa grand-mère. Il a donc débarqué seul en Slovaquie. L'enfant aura fait plus 1 500 km, un sac plastique à la main et un autre sur le dos, pour fuir la guerre.

Un jeune héros inspirant

Au lendemain des attaques russes sur la centrale nucléaire de Zaporijia (Ukraine), la mère du petit garçon a choisi de le mettre à l'abri. Dans une vidéo, elle explique être veuve et ne pas avoir eu d'autres choix que de laisser son fils prendre la route, seul, malgré le danger. Un enfant courageux, un héros. Les autorités slovaques ne tarissent pas d'éloges pour le qualifier. Le petit exilé serait aujourd'hui en compagnie d'une partie de sa famille, en Slovaquie.