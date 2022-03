Guerre en Ukraine : un couple de sexagénaires ukrainiens chasse des soldats russes de sa maison

Voznessensk, 35 000 habitants, est une petite ville désormais connue de toute l'Ukraine. La commune fait la fierté du pays pour avoir mis en déroute, il y a deux semaines, l'armée russe. Ses rues portent encore les stigmates de combats acharnés, mais l'ennemi est bien reparti. Une résistance qui s'est trouvée son héros : Volodymyr Doskar. Grâce à ses caméras de surveillance, il a capté une scène surréaliste, devenue virale.



"On n'avait pas peur "

Alors que des soldats russes s'introduisent chez eux, le sexagénaire et son épouse vont à leur rencontre et les forcent à partir. Avec sang-froid, ils les raccompagnent au portail. "Ils ne s'attendaient pas à ce qu'on les accueille comme ça. Normalement, quand on voit des soldats avec des armes, on a peur, mais ils ont bien vu que nous, on n'avait pas peur", raconte Volodymyr Doskar. Face à la résistance du couple, les soldats ont tiré en l'air, sans parvenir à les effrayer.