Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du samedi 19 mars

"Les gens continuent de fuir parce qu'ils ont peur des bombes, des frappes aériennes et des destructions aveugles". Plus de 3,3 millions de réfugiés ont désormais fui l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe, ont indiqué samedi 19 mars les Nations unies, tandis que près de 6,5 millions de personnes seraient déplacées à l'intérieur du pays. Environ 90% des personnes qui ont fui sont des femmes et des enfants. Les hommes ukrainiens âgés de 18 à 60 ans peuvent en effet être appelés sous les drapeaux et doivent rester dans leur pays.

Franceinfo résume ce qu'il faut retenir des développements de la journée en Ukraine.

Moscou a utilisé des missiles hypersoniques

Le ministère russe de la Défense a annoncé avoir utilisé vendredi des missiles hypersoniques Kinjal ("poignard", en russe) pour détruire un entrepôt souterrain d'armements dans l'ouest de l'Ukraine. La Russie n'avait jusque-là jamais fait état de l'emploi de ce missile balistique dans les deux conflits où elle est belligérante, l'Ukraine et la Syrie.

Ce type de missiles, très manœuvrable, défie tous les systèmes de défense anti-aérienne, selon Moscou.

Zelensky réclame des pourparlers sérieux avec Moscou

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a jugé qu'il était temps pour Moscou d'accepter de se "réunir" pour "discuter" sérieusement de paix afin d'éviter à la Russie des conséquences "sur plusieurs générations". "Des négociations portant sur la paix et la sécurité pour l'Ukraine sont la seule chance pour la Russie de minimiser les dégâts causés par ses propres erreurs", a déclaré Volodymyr Zelensky dans une vidéo publiée sur Facebook, filmée de nuit dans une rue déserte.

Un site militaire dévasté à Mykolaïv

Des dizaines de personnes ont été tuées dans une frappe vendredi contre une caserne militaire dans le sud de l'Ukraine, à Mykolaïv, ont raconté le lendemain des témoins.

"Pas moins de 200 soldats dormaient dans les baraquements", selon un militaire de 22 ans interrogé sur place. "Au moins 50 corps ont été extraits, mais on ne sait pas combien il en reste sous les décombres", a poursuvi le jeune soldat. Un autre militaire sur place a estimé que les frappes pourraient avoir fait 100 morts. Le site qui se trouve dans le nord de Mykolaïv a été complètement dévasté après avoir été frappé par six roquettes.

La Russie affirme avoir pénétré dans Marioupol

L'armée russe affirme de son côté avoir réussi à pénétrer dans Marioupol assiégée et combattre en centre ville aux côtés de troupes de la "république" séparatiste de Donetsk.

La prise de Marioupol serait un important tournant dans la guerre et permettrait à la Russie d'assurer une continuité territoriale entre ses forces venues de Crimée annexée (Sud) et les troupes du Donbass (Est).

Kiev appelle la Chine à "condamner la barbarie russe"

La présidence ukrainienne a appelé la Chine à se joindre aux Occidentaux et "condamner la barbarie russe", alors que Pékin n'a jusqu'ici jamais officiellement critiqué l'attaque de l'Ukraine par la Russie.

"La Chine peut être un élément important du système de sécurité mondial si elle prend la bonne décision de soutenir la coalition des pays civilisés et de condamner la barbarie russe", a tweeté Mykhaïlo Podoliak, un conseiller de la présidence et un des participants aux négociations avec la Russie.

Moscou craint que des mines armées en mer puissent dériver en Méditerranée

La Russie a enfin mis en garde contre la dérive des mines disposées par les forces ukrainiennes en mer Noire après le déclenchement de l'offensive russe en Ukraine, assurant ne pas exclure qu'elles puissent atteindre le Détroit du Bosphore ou même la Méditerranée.