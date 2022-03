Guerre en Ukraine : un convoi de 100 pompiers français va acheminer du matériel et des véhicules de secours

Ce convoi doit acheminer "11 véhicules d’incendie, 16 véhicules de secours à personne et 23 camions transportant 49 tonnes de matériels sanitaires et de secours (équipements de protection, échelles à main, tuyaux incendies, matériel médical…)".

Une aide à destination du "service ukrainien des situations d’urgence", "mobilisé jour et nuit pour porter secours aux victimes" de la guerre en Ukraine. Un convoi de 100 sapeurs-pompiers et sapeurs-sauveteurs va acheminer du matériel et des véhicules de secours jusqu'à la frontière entre la Roumanie et l'Ukraine, annoncent dans un communiqué commun le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur, mardi 22 mars.

"100 sapeurs-pompiers et sapeurs-sauveteurs achemineront le 23 mars jusqu’à la frontière avec l’Ukraine les véhicules et matériels offerts : 11 véhicules d’incendie, 16 véhicules de secours à personne et 23 camions transportant 49 tonnes de matériels sanitaires et de secours (équipements de protection, échelles à main, tuyaux incendies, matériel médical…)", précise le communiqué. Les ministères ajoutent qu'"un convoi de 21 ambulances neuves parti le 22 mars complète ce don".

Comme le souligne le communiqué, ces opérations sont menées dans le cadre du Mécanisme de protection civile de l’Union européenne (MPCU). Elles "témoignent de la solidarité de la France, de ses collectivités locales comme de ses entreprises envers le peuple ukrainien".