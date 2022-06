Guerre en Ukraine : un centre commercial a été bombardé, 18 morts et 50 blessés

En Ukraine, un grand centre commercial au sud-est de Kiev, dans la ville de Krementchouk (Ukraine) a été bombardé, lundi 27 juin. Le bilan est d'au moins 18 morts et plus de 50 blessés. L’attaque a provoqué une vive condamnation des pays du G7 réunis en Allemagne. En effet, mardi 28 juin, il ne reste plus qu’un amas de tôle grise. Dans les décombres, on distingue les caisses des supermarchés.

Un missile de 5 tonnes

Daria tenait la bijouterie, elle en tremble encore. Elle a échappé de peu aux deux missiles russes qui ont frappé le centre commercial. "Il y a eu la sirène, l’alerte aérienne, alors on s’est mis à courir vers la sortie arrière. Et puis trois minutes après, il y a eu l’explosion. On avait du verre partout, dans les cheveux, sur nos vêtements", raconte-t-elle. Le missile a été exposé à la presse, mardi 28 juin. Il faisait onze mètres de long et plus de cinq tonnes.