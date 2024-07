Guerre en Ukraine : un bombardement massif fait au moins 36 morts et 140 blessés

C'est l'une des frappes les plus meurtrières de ces derniers mois à Kiev, en Ukraine : un hôpital pour enfants a été touché lundi 8 juillet. Selon le dernier bilan, 36 personnes sont mortes, et 140 ont été blessées.

C'est l'une des frappes les plus meurtrières de ces derniers mois à Kiev, en Ukraine : un hôpital pour enfants a été touché lundi 8 juillet. Selon le dernier bilan, 36 personnes sont mortes, et 140 ont été blessées.

À Kiev (Ukraine), lundi 8 juillet, dans les décombres encore fumants, les secours cherchent d'éventuels survivants. Une chaîne humaine se met spontanément en place pour enlever débris après débris. L'hôpital pour enfants de Kiev touché ce lundi est l'un des plus grands d'Europe. L'établissement qui vient d'être bombardé est en ruines, et certains patients ont été évacués juste à temps.

L'Ukraine attend une réponse forte de l'Occident

"Nous avons entendu la première explosion qui n'était pas loin, nous avons réagi rapidement, ma fille a commencé à crier (...) on nous a dit de descendre au sous-sol, j'ai attrapé ma fille dans le couloir, il y a eu une deuxième explosion", raconte une mère de famille. La Russie a mené plusieurs frappes mortelles à Kiev et dans l'est du pays. Le bilan est l'un des plus lourds depuis des mois : au moins 36 morts et 140 blessés. Alors que Moscou assure n'avoir visé que des infrastructures militaires, l'Ukraine demande une réponse forte des Occidentaux.