Guerre en Ukraine : un an après l'invasion russe, ils se souviennent du jour où tout a basculé

Des habitants en Ukraine restent très marqués par le jour de l'invasion russe, le 24 février 2022. Ils se rappellent tous de ce qu'ils faisaient à ce moment-là. Témoignages.

Le 24 février 2022, l'armée russe envahissait l'Ukraine. Un an après, Clémence Le Comte, professeure au lycée français Anne de Kiev, se souvient du jour où tout a basculé. "J'étais dans la maison de campagne de mes amis, à 60 km de Kiev (Ukraine). La tension commençait à monter. On ne soupçonnait pas ce qu'il allait arriver, mais on sentait qu'il fallait se mettre au vert", explique-t-elle, lundi 20 février 2023.

"Je n'arrivais pas à y croire"

"Je me suis réveillé vers 4h du matin. C'est un ami qui m'a appelé. Il m'a dit : 'Pasha, la guerre vient de commencer, c'est Poutine", se rappelle Pasha Bilov, entrepreneur à Kharkiv (Ukraine). "Je n'arrivais pas à y croire, je voulais me réveiller et que ça s'arrête. Mais c'était impossible. J'ai entendu des explosions, juste à l'extérieur de chez moi. Et là, j'ai compris que c'était pour de vrai", confie le jeune homme.