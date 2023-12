Le 19/20 info fait le point sur les informations des dernières 24 heures dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie.

L'Ukraine connaît son 656e jour de conflit, lundi 11 décembre. Des soldats ukrainiens se filmant sur le front, les craintes du ministre des Affaires étrangères ukrainien sur le fait que l'Union européenne (UE) refuse l'adhésion de l'Ukraine et l'inauguration par Vladimir Poutine de sous-marins nucléaires… Voici ce qu'il fallait retenir de cette journée.

L'image du jour : des soldats ukrainiens filment leur quotidien

Dans l'est de l'Ukraine, au fond des tranchées, des soldats ukrainiens se filment et confient leur inquiétude face à l'avancée des troupes russes. "Quand on est arrivés, on était 70. Maintenant on n'est plus que 14. (…) On est en train de nous détruire, tout simplement", confie l'un d'entre eux.

La phrase du jour : "Des conséquences dévastatrices" pour l'Ukraine en cas de refus d'adhésion à l'UE

"Je ne veux même pas parler des conséquences dévastatrices si le Conseil européen échouait à prendre une décision, non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour l'élargissement de l'Union européenne", a affirmé Dimytro Kouleba, ministre ukrainien des Affaires étrangères. Celui-ci a eu un "très long" et "franc" entretien avec son homologue hongrois à Bruxelles, dans le but le convaincre de soutenir l'ouverture de négociations d'adhésion de Kiev à l'Union européenne. Dimytro Kouleba sait toutefois que l’accord des 27 membres est nécessaire pour obtenir des négociations d'adhésion et que cette unanimité risque de faire défaut.

Le chiffre du jour : deux nouveaux sous-marins nucléaires russes

Lundi 11 décembre, Vladimir Poutine a inauguré en personne deux nouveaux sous-marins nucléaires. Le président russe a vanté les capacités destructrices de ces lance-missiles, baptisés le Krasnoïarsk et l'Empereur Alexandre III.