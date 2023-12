Guerre en Ukraine : Moscou veut que la présidentielle russe se déroule aussi dans les territoires ukrainiens occupés

Moscou tente d'imposer sa présence dans les zones disputées. Les territoires occupés par la Russie dans l'est et le sud de l'Ukraine prendront part à la présidentielle russe de mars 2024, a annoncé, lundi 11 décembre, la Commission électorale, après l'adoption "à l'unanimité" d'une résolution approuvant cette modalité.

La Russie a déjà organisé plusieurs scrutins dans ces territoires dont elle a proclamé l'annexion en septembre 2022 (Zaporijjia, Kherson, Donetsk et Louhansk), malgré les combats, les condamnations de la communauté internationale et le fait que Moscou ne contrôle que partiellement ces régions. Dès la semaine dernière, le ministère ukrainien des Affaires étrangères avait estimé que l'organisation de scrutins dans ces régions était "nulle et non avenue" et "viole le droit international".

Vladimir Poutine a annoncé, vendredi, être candidat pour un cinquième mandat à la présidentielle du 17 mars en Russie. Le chef de l'Etat russe, qu'une révision constitutionnelle de 2020 autorise à être candidat encore en 2030, peut théoriquement se maintenir au Kremlin jusqu'en 2036, l'année de ses 84 ans. Sa réélection ne fait guère de doute, d'autant que l'opposition a été démantelée par la répression.