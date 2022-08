Guerre en Ukraine : sur le front, la peur de mourir

À Kharkiv (Ukraine), des soldats sont cachés dans les bois, sur la ligne de front. Mardi 23 août, après six mois de guerre, le front se fige, avec aucune avancée, ni recul. "On utilise des drones pour débusquer les positions des Russes. Quand elles sont repérées, on sort nos chars (…) et on tire", explique Oleksandr Sarychev, commandant au sein de la 3e brigade. Les tankistes ne participent pas à des attaques de grande envergure, mais harcèlent leur ennemi.

En six mois, 9 000 soldats ukrainiens sont morts

Ce jour, ils partent pour cibler une station radar russe. Parmi l'équipage, un soldat de 21 ans qui conduisait, six mois plus tôt, un tracteur dans la ferme familiale. L'homme se filme et publie son quotidien sur les réseaux sociaux. Mais il vit dans la crainte. "À chaque fois que je vais au combat, je me demande si je vais mourir. Je sais que c'est la vraie guerre, j'en ai conscience", confie Yaroslav Shvetz. Comme lui, les jeunes soldats constatent les pertes. En six mois, 9 000 soldats ukrainiens sont morts selon les autorités.