Guerre en Ukraine : tension maximale sur la ligne de front, les civils tentent de garder leur calme

Tôt dans la matinée, jeudi 24 février, des colonnes de chars sont entrées en Ukraine par la Biélorussie et par la région séparatiste du Donbass, à l'est. Environ 150 000 soldats russes étaient massés aux portes du pays depuis plusieurs semaines.

Dans la matinée du jeudi 24 février, une équipe de France Télévisions s’est rendue à Kramatorsk (Ukraine), dans une base militaire ukrainienne. Les soldats viennent d’être visés par un tir de missile. "Je ne veux pas commenter, la situation est très tendue", réagit un soldat. Dans la ville, les habitants ont été réveillés à 5 heures du matin, par une détonation qui visait la base militaire.

Des files d’attente pour retirer de l’argent ou faire le plein d’essence

Dans l’après-midi, beaucoup de files d’attentes se sont formées auprès des distributeurs, car les Ukrainiens tentent de retirer de l’argent. Si la population garde son sang-froid, la peur se fait sentir. "J’ai déjà évacué mes enfants, je prends mes affaires et je les rejoins dans un village à l’abri", explique une femme. Plus loin, d’autres files d’attente. Les civils patientent pour faire leur plein d’essence. De plus en plus de militaires sont présents sur les routes, notamment en banlieue, à Kharkiv, dans l’est de l’Ukraine.