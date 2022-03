Guerre en Ukraine : solidaires, les Français s'organisent pour aider les réfugiés

Dans une collecte organisée par la ville de Poitiers, les besoins sont précis. Matériel médical, duvets, tentes et produits d'hygiène​... Depuis jeudi, plusieurs centaines de personnes sont venues faire des dons. "On est solidaires et on s'est regroupés avec plusieurs amis et on a rapporté des produits de protection et de première nécessité médicale", explique une volontaire. Dans de nombreuses villes de France, les camions se remplissent et les convois prennent le départ direction la Pologne, à la frontière avec l'Ukraine. Là-bas, ils sont des milliers à arriver chaque jour. Des candidats à l'exil, qui pour beaucoup aimeraient ne pas partir trop loin, car ils veulent croire qu'ils pourront bientôt rentrer chez eux.

Leur cœur est resté en Ukraine

Pour les humanitaires français, il faut comprendre les besoins de chacun. Dans un bus, on charge de maigres bagages ​en direction ​de Metz. Certains sont même déjà arrivés dans leurs familles d'accueil. Partir pour sauver leurs deux enfants était une évidence pour ces parents, mais leur esprit est toujours en Ukraine : "Ma sœur est restée en Ukraine. Les gens se terrent dans les caves pour se protéger des bombes et ils ont peur de fuir en voiture et d'être la cible de tirs". A distance, le couple continue d'organiser l'aide pour ceux restés au pays. Ils pensent aussi à mettre leurs deux plus grands enfants à l'école en France, pour retrouver au plus vite un semblant de vie normale.