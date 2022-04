Guerre en Ukraine : Sergueï Bubka se mobilise pour défendre le sport

Des athlètes ukrainiens réunis dans un modeste gymnase à Kiev (Ukraine) échangent avec l’ancien légendaire perchiste, Sergueï Bubka. Ce dernier se remémore notamment le moment où il a appris que la guerre en Ukraine débutait. Il était avec Thomas Bach, le président du comité international olympique (CIO), en train d’échanger avec une athlète ukrainienne. "On lui a demandé d’où elle venait, d’où venaient ses parents. Elle nous a dit que ses parents étaient de Mykolaïv puis elle s’est mise à pleurer", se souvient-il, lui aussi très ému.

Défendre le sport en Ukraine

Dans sa carrière de perchiste, Sergueï Bubka a tout gagné, établi près de 35 records du monde, d’abord sous la bannière soviétique puis à partir de 1991 et l’effondrement du communisme, il concourt pour l’Ukraine. Il est né à Louhansk, une ville de l’Est dans une république autoproclamée par Moscou et aujourd’hui bombardée. Après avoir vu que son pays était bombardé, il a pensé à quel rôle il pourrait jouer dans ce conflit. Membre du CIO, l'ancien sportif se bat pour défendre son pays et le sport en Ukraine. Depuis le début de la guerre, plus de 3 000 sportifs ont quitté l’Ukraine et s’entraînent désormais dans d’autres pays.