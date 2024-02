Guerre en Ukraine : sept morts après des frappes russes sur Kharkiv

De nouvelles frappes en Ukraine ont causé la mort de sept personnes, dont trois enfants, à Kharkiv. Les tirs russes sur une station-service ont provoqué un vaste incendie, qui a ravagé plusieurs habitations.

Il ne reste presque rien des maisons touchées à Kharkiv (Ukraine), dans la matinée du samedi 10 février. Les pompiers s’activent toujours au milieu des décombres fumants. Sept corps ont été retrouvés, dont ceux d’un couple et de leurs trois enfants. "Ma belle-mère a appelé, a dit que ça brûlait, qu’elle regardait par la fenêtre et qu’elle avait vu les flammes. Elle a rappelé et a commencé à crier que le feu s’était propagé dans la maison. Nous avons entendu les derniers cris, et c’est tout", témoigne Natalia, la belle-fille du couple décédé.

Une quinzaine de maisons touchées

Trois drones russes ont touché une station-service. Le carburant enflammé s’est déversé dans la rue et a touché une quinzaine de maisons. "Selon les informations disponibles, environ 3 800 tonnes de carburant étaient stockées dans ce dépôt pétrolier. Toute la rue s’est transformée en une masse infernale en fusion, parce que le carburant s’est mélangé à la neige et a commencé à brûler", explique Sergiy Bolbinov, le chef du département des enquêtes de la police nationale à Kharkiv. 50 personnes ont pu être évacuées et relogées. Les lieux sont toujours surveillés par les autorités.