Guerre en Ukraine : rapprochement stratégique entre Pékin et Moscou

Xi Jinping, actuel président de la République populaire de Chine, ne soutient pas officiellement les agissements de Vladimir Poutine, mais il ne condamne pas non plus l'offensive des Russes en Ukraine.

À l’ouverture des JO de Pékin, le président chinois a pu compter sur la présence de Vladimir Poutine. Alors que la plupart des dirigeants de la planète ont boycotté l’événement, les deux hommes politiques ont semblé s’entendre. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les médias chinois reprennent le vocabulaire du Kremlin : "La Russie a lancé une opération militaire spéciale". Pour la Chine, ce n’est donc pas une invasion des troupes russes en Ukraine.

Pékin ne condamne pas Moscou

La Chine dit comprendre Moscou et ne condamne pas. Le pays dirige plutôt l’attaque contre l’OTAN et les États-Unis. "Ce qu’il faut comprendre, c’est le rôle que joue l’un des principaux acteurs, les États-Unis, ils sont à l’origine de cette crise en Ukraine", déclare Hua Chunying, porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois. La Chine s’est aussi abstenue de prononcer des sanctions contre la Russie. Cependant, le président chinois ne veut pas apparaître comme complice de Vladimir Poutine et répète préférer le dialogue aux armes.