Guerre en Ukraine : quel serait l’impact économique d’un boycott des ressources russes sur les pays européens ?

Depuis le début de la guerre en Ukraine, l’Europe sanctionne la Russie. Mais la France et les autres pays européens peuvent-ils se passer du charbon et du gaz russes ?

En cas d’embargo sur le gaz russe, le PIB (Produit Intérieur Brut) de la France baisserait de 0,15 à 0,30 %, explique la journaliste Sofia Dollé. “Concrètement, cela signifierait une baisse de la production des richesses allant jusqu’à 100 euros par habitant et par an”, précise-t-elle.

L’Allemagne serait davantage impactée

De son côté, l’Allemagne serait davantage impactée économiquement car elle est encore plus dépendante de la Russie. La baisse de production des richesses pourrait atteindre 900 euros par Allemand et par an. La Finlande, la Lituanie, la Slovaquie, la République Tchèque et la Bulgarie sont nettement plus dépendants que la France. Leur PIB pourrait diminuer jusqu’à 5 %, informe Sofia Dollé.