Guerre en Ukraine : que va-t-il se passer une fois les résultats des référendums d'annexion connus ?

Du vendredi 23 au mardi 27 septembre, des référendums d'annexion par la Russie sont organisés dans quatre régions ukrainiennes sous contrôle des forces russes. "Le résultat de cette consultation, qui se tient dans des conditions si particulières, dans une zone en guerre, ne fait ici aucun doute. Le "oui" à un rattachement à la Russie va l'emporter, et les Russes l'ont déjà dit : ils considéreront alors que ces territoires font partie de la Russie", explique le journaliste Luc Lacroix, en direct de Donetsk.



Des passeports russes distribués "à la pelle"

Dans les faits, les Russes "contrôlent déjà une bonne partie d'entre eux militairement", poursuit le journaliste. "Et puis ici, tout est déjà en train de passer à l'heure russe. Les Russes distribuent ici des passeports à la pelle. Ce qui va changer, c'est que les Russes vont désormais considérer qu'ils se battent sur leur propre territoire, et cela a deux conséquences. D'abord, selon leur doctrine, ça leur permet en théorie d'utiliser l'arme nucléaire pour se défendre. Et puis, c'est un bon moyen de justifier la mobilisation partielle mais massive décrétée il y a quelques jours par Vladimir Poutine", conclut Luc Lacroix.