Guerre en Ukraine : quand les Ukrainiens filment leurs vies sous terre

Malgré le danger, une habitante prend quelques minutes pour sortir à l'extérieur et témoigner. "On se fait bombarder tous les jours, toutes les nuits, sans arrêt", raconte-t-elle dans une vidéo. Sous terre, elle montre son abri où elle et douze personnes vivent pour se protéger des bombes. "On s'est débrouillé pour équiper notre abri avec de quoi dormir", précise-t-elle. Une cuisine de fortune y a également été aménagée. Plus qu'un abri, ce sont des endroits dans lesquels les Ukrainiens ont dû apprendre

à vivre nuit et jour.

Des Ukrainiens se tournent vers la musique

Une jeune fille de 20 ans vit retranchée avec ses parents. Elle filme son quotidien sur les réseaux sociaux avec un brin d'autodérision. Elle montre son frigo vide, la nourriture rationnée et les plats préparés très simples. Pour faire face à ce quotidien difficile, une autre ukrainienne s'est tournée vers la musique. Dans son bunker, elle joue du violon, un morceau traditionnel joué devant d'autres concitoyens. À quelques mètres de là, une petite fille chante la mélodie de la Reine des neiges, innocemment, comme pour exprimer le souhait d'être libérée de la guerre.