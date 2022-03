Guerre en Ukraine : président pour gérer la crise et candidat, l'agenda double de Macron

Parallèlement aux négociations entre la Russie et l'Ukraine en Turquie, Emmanuel Macron conserve le lien téléphonique avec Vladimir Poutine. S'il doit aussi gérer sa campagne, le président de la République a renoué avec son agenda plus "présidentiel". "Il s'est entretenu par téléphone avec Vladimir Poutine notamment à propos du siège de Marioupol. Il a présenté l'opération d'évacuation proposée par la France, la Grèce et la Turquie, sans grand espoir d'être entendu. L'Elysée estime que les conditions d'une évacuation ne sont pas réunies. Poutine rejette la responsabilité sur les Ukrainiens", explique Catherine Demangeat, journaliste au service politique de franceinfo.

Un double rôle bénéfique

C'est donc, en quelques sortes, le président qui éclipse le candidat dans cette campagne. "Pour l'instant, la part du président l'emporte largement. Depuis qu'il s'est lancé dans la course il y a bientôt un mois, on compte sur les doigts d'une main les rendez-vous de campagne d'Emmanuel Macron. Lundi 28 mars, il faisait son premier déplacement sur le terrain à la rencontre des Français à Dijon, et samedi, il tiendra un grand meeting à Paris. Le reste du temps, c'est le président qui gère la crise internationale. Pour l'instant, on a l'impression qu'il mise sur cette casquette présidentielle pour être le favori et dans les prochaines heures, il aura un nouvel échange téléphonique avec le président ukrainien", conclut Catherine Demangeat.