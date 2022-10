Guerre en Ukraine : premier soutien de Poutine, Ramzan Kadyrov brandit la menace nucléaire

Il adore se présenter en homme de guerre, arme à la main. Ramzan Kadyrov est le premier soldat de Vladimir Poutine. Le belliqueux président de la République de Tchétchénie n’abdique pas malgré la défaite de Lyman. Pire, il a même ouvertement attaqué l’un des plus grands généraux russes : il n’a pas "fourni les communications, l’interaction et l’approvisionnement nécessaire en munitions."



La menace nucléaire

"Cette attaque ouverte s’adresse à l’armée et non à Vladimir Poutine" analyse Lukas Aubin, directeur de la recherche à l‘IRIS et spécialiste de la géopolitique en Russie. Après la défaite de Lyman, Kadyrov appelle à durcir le ton : "Des mesures plus drastiques doivent être prises, comme l’utilisation d’armes nucléaires de faible puissance." Le dimanche 2 octobre, le dirigeant tchétchène a une nouvelle fois diffusé des images de soldats tchétchènes partant vers le front.