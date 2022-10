Guerre en Ukraine : l'armée ukrainienne annonce avoir repris Lyman, que la Russie venait d'annexer

La vidéo est diffusée par les autorités ukrainiennes. Des soldats ukrainiens accrochent fièrement leur drapeau à l’entrée de la ville de Lyman (Ukraine), samedi 1er octobre. Cette nouvelle victoire revendiquée par Kiev est symbolique, au lendemain de l’annonce de l’annexion de la région de Donetsk, dont Lyman fait partie, par Vladimir Poutine à la suite des référendums. L’armée ukrainienne affirme avoir encerclé la ville et piégé les soldats russes. Faits que la Russie nie toujours.



Moscou continue de perdre du terrain

Derrière la satisfaction de l'armée ukrainienne, qui inflige un nouvel échec aux Russes, se cache un carnage. Sur des routes voisines, les cadavres d’une vingtaine de personnes jonchent le bitume. Parmi eux, des femmes et des personnes âgées qui tentaient de fuir la ville. Malgré ce sinistre tableau, les civils continuent de se diriger vers l’ouest, dans d'autres villes, le plus loin possible des combats.