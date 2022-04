Guerre en Ukraine : "Poutine a réuni les Ukrainiens" selon Roza Thun, eurodéputée polonaise

Roza Thun, eurodéputée polonaise du groupe Renew, affirme mercredi 27 avril sur franceinfo que les Ukrainiens sont plus unis face à la Russie depuis le début de la guerre. "J'accueille [chez moi] six réfugiés de l'est de l'Ukraine depuis deux mois. En arrivant, ils parlaient russe, et maintenant, en Pologne, ils apprennent intensément l'ukrainien, parce que quand ils rentreront en Ukraine, ils ne veulent plus parler le russe." "Poutine a réuni encore plus les Ukrainiens" et les pays de l'Union européenne, selon elle.

>> 63e jour de la guerre en Ukraine : retrouvez notre direct

Roza Thun appelle à la mise en place d'un embargo européen sur le pétrole et le gaz russes. "Cette guerre, il faut la gagner ensemble, et ça passe par l'embargo", indique-t-elle. Elle ajoute : "Sinon, nous allons payer cette armée russe qui détruit un pays et des gens." "Il faut réagir de façon décisive, courageuse et tous ensemble" pour "raccourcir la guerre".

"Poutine est un impérialiste, si on ne l'arrête pas maintenant, il va continuer", insiste l'eurodéputée. Pour Roza Thun, "c'est Poutine qui est entré dans la guerre, et nous, nous sommes en train de nous défendre."