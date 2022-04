DIRECT. Guerre en Ukraine : le géant pétrolier russe Gazprom arrête ce mercredi de livrer du gaz à la Pologne et à la Bulgarie

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UKRAINE

: Voici un premier résumé de l'actu :



• La France insoumise et le Parti socialiste se rencontrent à 10 heures pour évoquer un éventuel accord sur une plateforme programmatique pour les élections législatives. LFI est déjà en discussion avec EELV, le PCF et le NPA pour former l"Union populaire".



• A droite, Les Républicains ont fait le choix d'un groupe parlementaire indépendant, sans double appartenance possible. Cette position a été votée à l'unanimité en comité stratégique hier, à l'exception de deux abstentions : Damien Abad et Philippe Juvin.



• Les autorités polonaises et bulgares ont été informées par le groupe gazier russe Gazprom de son intention de cesser la livraison de gaz aux deux pays, en dépit des contrats les liant. On vous résume la journée de guerre d'hier entre l'Ukraine et la Russie.





• L'hommage national à Michel Bouquet, mort le 13 avril à l'âge de 96 ans, débutera à 16 heures, a annoncé l'Elysée. Il se déroulera dans la cour d'honneur de l'Hôtel national des Invalides. Le président Emmanuel Macron, accompagné de sa femme Brigitte Macron, présidera la cérémonie ouverte au public et en présence de la famille et de l'acteur.