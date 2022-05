Guerre en Ukraine : pourquoi la Turquie s'oppose à l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'Otan

La Turquie ne "cédera pas". Depuis vendredi, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, menace de bloquer l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'Otan, alors que ces deux Etats ont fait valoir leur intention d'intégrer l'organisation, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'hostilité affichée par Ankara risque de bloquer l'ensemble du processus, l'unanimité des membres de l'Alliance atlantique étant requise pour entrer dans le cercle.

La Suède et la Finlande ont simultanément fait savoir qu'elles souhaitaient continuer la discussion entamée avec la Turquie, lors de la réunion avec les ministres des Affaires étrangères des membres de l'Otan, à Berlin, le week-end dernier. Franceinfo revient sur les raisons du blocage turc.

Le chef de l'Etat turc reproche particulièrement à la Suède d'abriter les "terroristes du PKK", le Parti des travailleurs du Kurdistan. Le PKK, qui milite pour l'autonomie du Kurdistan en Turquie, est classé comme organisation terroriste par la Turquie, les Etats-Unis et l'Union européenne, mais pas par la Suède ni par la Finlande. "Comment allons-nous leur faire confiance ? La Suède est la pépinière des organisations terroristes", a martelé Recep Tayyip Erdogan, lundi soir.

La Suède a accueilli depuis les années 1980 "beaucoup de réfugiés politiques dont une bonne partie est soupçonnée par la Turquie d'être des militants du PKK", explique Elise Massicard, spécialiste de la sociologie politique de la Turquie contemporaine, à France 24. "Pour les nationalistes turcs, si le PKK existe encore c'est parce qu'il dispose de ces 'bases arrière' en dehors de la Turquie", ajoute-t-elle.

Ankara reproche à Stockholm et à Helsinki de n'avoir approuvé, au cours des cinq dernières années, aucune des 33 demandes d'extradition des personnes qu'elle accuse d'être membres d'organisations terroristes, a rapporté, lundi, l'agence étatique turque Anadolu, citant le ministère de la Justice. Selon l'agence, les membres visés par ces demandes d'extradition appartiennent au PKK mais aussi au mouvement Gülen, aussi qualifié d'organisation terroriste par Recep Tayyip Erdogan. Il l'accuse d'être à l'origine de la tentative du coup d'Etat militaire de 2016 où 265 personnes avaient été tuées, rappelle Al Jazeera (lien en anglais). Ce mouvement n'est pas qualifié de terroriste par l'Union européenne, ni par la Finlande et la Suède.

Ankara réclame aussi des candidats à l'entrée dans l'Otan la levée de l'embargo sur les ventes d'armes à la Turquie, imposé en 2019 par la Suède, la Finlande et plusieurs autres pays, après l'offensive d'Ankara contre des militants kurdes en Syrie. A l'époque, cette attaque avait été jugée susceptible de profiter au groupe Etat islamique.

Le président turc avait déjà demandé la levée de l'embargo, le 24 mars. Il expliquait alors qu'il était "dans [leur] intérêt mutuel de lever les restrictions imposées par nos alliés à notre industrie de défense".

