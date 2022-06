Guerre en Ukraine : pour Emmanuel Macron, un déplacement à fort enjeu diplomatique

La Roumanie et la Moldavie, où Emmanuel Macron s'est rendu mercredi 15 juin, sont aux avant-postes de la guerre en Ukraine. Emmanuel Dupuy, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, détaille les enjeux diplomatiques autour de ce déplacement.

Interrogé sur la possibilité pour Emmanuel Macron, en visite en Roumanie et en Moldavie, de se rendre à Kiev, le président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, Emmanuel Dupuy, a estimé qu'il pourrait aussi se rendre à Odessa. "On le sait, le président français est très impliqué dans l'idée que les Nations Unies, par le biais d'une résolution, pourraient lever le blocus maritime qui empêche une partie des exportations des céréales ukrainiens".

Créer une communauté politique européenne qui inclurait Ukraine et Moldavie

La Roumanie est membre de l'OTAN depuis 2004 et de l'Union européenne depuis 2007, ce qui n'est aujourd'hui pas le cas de la Moldavie. "Le président a rappelé la pertinence de sa proposition d'une communauté politique européenne pour faire en sorte que les trois pays qui aspirent à entrer dans l'Union européenne - l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie - ne soient pas laissés de côté", poursuit Emmanuel Dupuy. Le Conseil européen pourrait prendre tout prochainement une décision allant dans ce sens.