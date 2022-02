Guerre en Ukraine : plus de 100 000 personnes ont fui les combats

Les départs précipités sont de plus en plus nombreux en Ukraine. Sur les routes qui mènent aux différentes frontières du pays, des embouteillages monstres se créent. 116 000 personnes avaient déjà franchi les frontières samedi, selon le ministère de l'Intérieur polonais.

Une opération humanitaire de grande ampleur s’organise. Nourriture, vêtements, produits d’hygiène... Les réfugiés ukrainiens, toujours plus nombreux, ont besoin de tout. "On a pris surtout de la nourriture qu’on nous a donnée, des choses dont on n'aurait jamais cru, un jour, manquer", dit une femme. Des dizaines de mini bus prennent en charge des réfugiés qui ont de la famille ou des connaissances ailleurs en Pologne. Pour les autres, des bâtiments publics sont transformés en centre d’hébergement.

La Pologne aidera autant que nécessaire

Un peu plus loin, dans le gymnase d’une école, 80 lits de camp ont été installés. "C’est le seul sac que j’ai pu prendre, ce sont les documents, les passeports", raconte une réfugiée venue avec son fils de six ans. C’est l’attente aussi pour ceux qui n’ont pas encore pu quitter Kiev, comme un ressortissant français bloqué sur la route depuis 24 heures à huit kilomètres de la frontière. Le gouvernement polonais assure accueillir autant de réfugiés que nécessaire, sans aucune formalité administrative.