Guerre en Ukraine : nouvelles sanctions économiques européennes contre la Russie

Lundi 14 mars, alors qu'une quatrième session de pourparlers est prévue entre la Russie et l'Ukraine, l'Union européenne s'est réunie à Bruxelles (Belgique) pour proposer de nouvelles sanctions économiques contre la Russie. Le journaliste du 12/13 Pascal Verdeau, en direct de Bruxelles, apporte ses précisions.

Lundi 14 mars, Vladimir Poutine a indiqué que les sanctions occidentales visaient à produire un défaut de paiement artificiel et humiliant pour la Russie, alors que les pays de l'UE étaient de nouveau réunis. "Il s'agit bien d'un quatrième paquet de sanctions ciblé par secteur", indique Pascal Verdeau, journaliste France Télévisions à Bruxelles. Ainsi, des entreprises européennes du secteur énergétique ne pourront plus investir en Russie. Aucun embargo n'a été décrété sur le gaz ou le pétrole russes.

Interdiction d'importer du fer et de l'acier depuis la Russie

Lors de cette réunion, une interdiction d'exportation de produits de luxe vers la Russie a également été décidée. Ces mesures pourraient concerner le champagne et les spiritueux. Les importations de fer et d'acier russes seront également interdites en Europe, tandis que de nouveaux oligarques et personnalités politiques sont inscrits sur la liste noire de l'Union européenne.