Guerre en Ukraine : Moscou affirme avoir détruit 36 drones ukrainiens dans l'ouest de la Russie

Les attaques continuent de s'intensifier à la frontière russo-ukrainienne. Moscou a affirmé, lundi 1er juillet, avoir détruit 36 drones ukrainiens au cours de la nuit dans des régions de l'ouest, près de l'Ukraine. Cela concerne précisément la région de Briansk, celle de Koursk et celle de Belgorod, selon le ministère russe de la Défense, sans faire état d'éventuels dégâts ou blessés.

Lors de la nuit précédente, la Défense russe avait annoncé avoir abattu le même nombre d'aéronefs dans six régions de l'ouest. La Russie et l'Ukraine ont fait un large usage des drones, parmi lesquels de grands engins explosifs dont la portée peut atteindre des centaines de kilomètres, depuis février 2022. Mais Kiev a particulièrement intensifié ses attaques contre le territoire russe en 2024, ciblant à la fois des sites énergétiques qui, selon elle, fournissent l'armée russe, et les villes et villages situés juste de l'autre côté de la frontière.

Dimanche, une personne a par ailleurs été tuée et neuf autres, dont un bébé, ont été blessées dans une frappe russe sur un bureau de poste à Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, ont annoncé les autorités locales. La veille encore, sept personnes avaient été tuées et près de quarante blessées dans une frappe russe sur la région de Zaporijjia, selon les autorités locales, qui ont décrété un jour de deuil dimanche.