Guerre en Ukraine : Marioupol et Mykolaïv, des villes ravagées au 18ème jour de conflit

Une frappe a touché un centre commercial à Mykolaïv (Ukraine), dans la matinée du dimanche 13 mars. Neuf personnes sont mortes selon le gouverneur de la région. Dans cette ville du sud-est de l’Ukraine, un hôpital a également été bombardé. Afin de protéger ses patients, la directrice a installé des lits d’appoint collés les uns aux autres dans les sous-sols de l’hôpital. "On était au sous-sol, on avait l’impression que l’hôpital n’était plus au-dessus de nous", raconte-t-elle.



Marioupol dévastée

Avec Mykolaïv, Marioupol (Ukraine) est la ville d’Ukraine où la situation est la plus critique. La cité portuaire est constamment pilonnée par l’armée russe. Sur des images satellites, on distingue des bâtiments entiers ravagés par les flammes. Tentant de venir en aide à la population, un convoi humanitaire ukrainien n’a pas pu entrer dans Marioupol. La Russie assure que Kiev (Ukraine) n’a accepté aucun couloir humanitaire. Beaucoup d’habitants n’ont plus d’eau, de nourritures et de chauffage.