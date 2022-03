Guerre en Ukraine : Marioupol, la détresse d'une ville assiégée

Dans la ville de Marioupol (Ukraine), les immeubles sont bombardés sans relâche par les forces russes. Le port est assiégé, les ambulanciers ne parviennent plus à travailler. L'hôpital doit soigner dans l'urgence. Dans un couloir, une femme dévastée pleure son enfant, emporté par un bombardement. "Nous sommes allés chez mon frère. Les femmes et les enfants sont allés dans les sous-sols, et ensuite des obus de mortier ont atteint l'immeuble. On était piégés au sous-sol, et deux enfants sont morts", confie Anastasiya Erashova.

De nombreux cadavres dans les rues

Depuis 12 jours, les habitants sont privés d'eau, de gaz, d'électricité et de nourriture. "Il y a de nombreux cadavres dans les rues. Il est impossible de les enlever à cause des bombardements incessants", ajoute Petro Andrushchenko, adjoint au maire de Marioupol. Chaque jour, la ville sombre davantage dans les ténèbres de la guerre.