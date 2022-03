Guerre en Ukraine : Marioupol dévastée par les bombardements russes

Au 9ème jour des bombardements russes, la ville de Marioupol (Ukraine) est meurtrie. Un soldat ukrainien filme une ancienne zone pavillonnaire, bombardée jeudi 10 mars. D'après le maire de Marioupol, plus de 1 200 habitants ont été tués depuis le début de la guerre. Les corps sont éparpillés dans les rues ou dans une fosse commune, longue de 25 mètres. "La seule chose que je veux c'est que tout soit terminé", demande Volodymyr Bykoskyi, travailleur social et résident de Marioupol.

La communauté internationale derrière Marioupol

Les bombardements, mercredi 9 mars, d'un hôpital pour enfants et d'une maternité, qui ont causé la mort d'une enfant, ont suscité l'émotion dans le pays et à l'étranger. L'Union européenne et l'Ukraine ont dénoncé un crime de guerre. "La frappe aérienne sur la maternité est la preuve ultime (…) que le génocide des Ukrainiens est en cours", a affirmé le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky. Le chauffage et l'eau courante ont été coupés dans la ville, qui tente de survivre.