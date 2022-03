Guerre en Ukraine : "L’objectif de Vladimir Poutine est de faire pression”

Jean-Antoine Duprat, professeur en géopolitique à l’Université Paris IV Sorbonne, fait le point sur la guerre en Ukraine et notamment sur la stratégie de Vladimir Poutine.

“Au départ, la stratégie était d'aller très vite. Les Russes sont bloqués par une résistance ukrainienne qu’ils n'avaient pas attendue. Aujourd'hui, on voit bien que c’est la stratégie de l'encerclement”, explique-t-il. “En même temps, on terrorise les populations de manière à les pousser à fuir et à faire tomber des villes”, poursuit-il.

L’importance des négociations

L’objectif de Vladimir Poutine est “de faire pression, d’occuper de plus en plus de terrain, de toujours se positionner en situation de force par rapport aux négociations”, analyse-t-il. Jean-Antoine Duprat souligne également l’importance de ces négociations. “Tous les dirigeants le savent très bien et essayent d’avoir des positions cohérentes.”