Guerre en Ukraine : les villages désertés du sud de l’Italie au chevet des réfugiés

Depuis le début de l’invasion russe, le 24 février, plus de cinq millions de personnes ont fui l’Ukraine. Reportage dans les villages désertés du sud de l’Italie, où tout est fait pour accueillir des réfugiés et leur donner envie de rester.

Et si les villages dépeuplés du sud de l’Italie se mettaient à revivre grâce aux réfugiés ukrainiens ? Dans cette maison, ils sont huit réfugiés originaires de Kharkiv (Ukraine). Cela fait un mois que ces femmes ont laissé leur mari en Ukraine, trouvant ici la sécurité et beaucoup de chaleur humaine pour faire face aux angoisses.

"Une vraie stratégie d'intégration"

"Pour les enfants, c’est très dur. Ils demandent quand on reverra papa. Mon mari a enregistré des fables que je leur fais écouter chaque soir", confie une réfugiée. Les enfants vont déjà à l’école voisine. Leurs mamans sont à la recherche d’un emploi. Un portail internet a été créé pour mettre en lien les compétences des Ukrainiens et les besoins en emplois de la région. "On mise sur une vraie stratégie d’intégration pour que ces familles puissent rester ici", affirme Stefano Pisani, le maire d’Agnone (Italie).