Guerre en Ukraine : les Ukrainiens fiers de résister

Cela fait un an que la guerre en Ukraine a commencé. Les Ukrainiens espèrent un jour commémorer la victoire.

La guerre en Ukraine est loin d’être terminée et les Ukrainiens le réalisent encore plus aujourd’hui. Il y a bien eu une contre-offensive ukrainienne à l’automne, mais les fronts sont plutôt figés. Les militaires ukrainiens indiquent qu’ils doivent économiser leurs forces, être plus rusés, à défaut d’être puissants.

Une contre-offensive au printemps ?

Même s’ils se sont renforcés avec l’aide de leurs alliés, ils attendent avec impatience les nouveaux équipements, les chars notamment, pour tenter de mener une contre-offensive au printemps. Les Ukrainiens indiquent à quel point ils sont fiers d’avoir tenu, qu’ils ont beaucoup de gratitude envers leurs soldats. Ils endurent au quotidien et disent, aussi, qu’un jour, ce n’est pas l’invasion qu’ils vont commémorer, mais la victoire qu’ils vont célébrer, précise la journaliste de France Télévisions, Agnès Vahramian, en direct de Kiev (Ukraine).