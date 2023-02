Guerre en Ukraine : l’heure des hommages après une année de combats

Après un an de guerre jour pour jour en Ukraine, les hommages se sont multipliés en Occident.

À minuit, à Kiev (Ukraine), les cloches d’une église retentissent. Il y a un an jour pour jour, la guerre commençait. Un an plus tard, un sentiment mitigé règne, entre espoir et craintes. "J’avais plus peur il y a un an, je ne savais pas à quoi m’attendre. Mais aujourd’hui nous avons tellement confiance en notre armée que je suis vraiment calme", confie une jeune ukrainienne. "Moralement, il y a quelque chose qui ne va pas, je me sens déprimé, stressé", note pour sa part un jeune homme.

"Le monde doit nous entendre, c’est notre douleur"

Partout dans le pays, des hommages ont été rendus. À Lviv, plusieurs faisceaux lumineux traversent le ciel du cimetière. Ils célèbrent la mémoire d’une centaine de soldats tués au combat. Pour leur famille, ce 24 février a changé jamais leur existence. "Cet anniversaire n’est pas une célébration et il n’y a pas encore de victoire, même si nous y croyons. Le monde doit nous entendre, c’est notre douleur", précise une femme. À Paris, la tour Eiffel s’est parée aux couleurs de l’Ukraine, tout comme le bâtiment de l’Union européenne à Bruxelles (Belgique).