Guerre en Ukraine : les Ukrainiens craignent que Bakhmout tombe aux mains des Russes

Mardi 14 février, le journaliste Ben Barnier, envoyé spécial à Kiev, explique que les Ukrainiens craignent que la ville de Bakhmout tombe aux mains des Russes après que l'armée de Moscou a revendiqué la capture d'un nouveau village dans cette zone de l'est de l'Ukraine.

Les autorités ukrainiennes ont reconnu que la situation est compliquée au nord de Bakhmout (Ukraine) après que l'armée russe a revendiqué la capture d'un nouveau village dans cette zone de l'est du pays. Le journaliste Ben Barnier, envoyé spécial à Kiev (Ukraine), explique, mardi 14 février, que "les Ukrainiens suivent de très près ce qu'il se passe sur le front Est et notamment à Bakhmout. La crainte des Ukrainiens est que cette ville tombe entre les mains des Russes".

La question d'un retrait de Bakhmout

La question de l'intérêt stratégique de Bakhmout se pose également, "car les forces ukrainiennes y subissent des pertes très importantes", explique Ben Barnier. "La ville est pilonnée quotidiennement et on nous dit qu'elle est quasiment encerclée par les Russes. Alors, est-ce que les Ukrainiens n'auraient pas intérêt à se retirer, à se replier sur les hauteurs pour essayer d'infliger un maximum de pertes côté russe depuis cette nouvelle position ? C'est difficile à jauger. En tout cas, une chose est sûre : tous les regards sont braqués sur le front Est, et plus particulièrement sur la ville de Bakhmout", conclut le journaliste.